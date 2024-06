Raccolta fondi per finanziare il testo sulla storia di Correggio

Avviata una raccolta fondi per pubblicare "I Da Correggio nelle scuole". Si punta a finanziare le spese di stampa per poi donare il cofanetto coi vari volumi agli istituti scolastici di Correggio, a biblioteche, musei, edicole e librerie dei dintorni, "perché possa essere fruibile da tutti i cittadini". L’iniziativa parte dalla coautrice correggese Fabrizia Amaini, ex docente di materie letterarie, ora in pensione, appassionata di storia locale. Con questa iniziativa intende anche ricordare la figura dell’altro autore, Iames Amaini, scomparso nel 2020. Imprenditore tessile e agricolo, era stato appassionato ricercatore di storia locale, raccogliendo negli archivi e nelle biblioteche materiali e documenti inediti che ha messo a disposizione per la propria città. "I Da Correggio nelle scuole" è stata la sua ultima opera. Per donare: www.eppela.com/projects/11297.