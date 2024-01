Raccolta rifiuti, pagherà di più chi differenzia meno

Con il nuovo anno è attiva a Fabbrico la tariffazione puntuale a corrispettivo della tassa rifiuti (Tcp), sistema che lega parte dell’importo della quota variabile della tariffa al volume di rifiuto indifferenziato prodotto, con l’addebito di un numero minimo di vuotature annuali. In questo modo saranno premiati i comportamenti virtuosi di chi produce meno rifiuti. A seguito di questo cambiamento sono stati organizzati dei momenti di apertura straordinaria del Punto Ambiente come supporto ai cittadini. Lo sportello è nella sede municipale di via Roma (foto), a disposizione dei cittadini oggi pomeriggio dalle 15 alle 18 e giovedì 18 gennaio dalle 9 alle 13. Personale Iren è a disposizione di tutti coloro che ancora non hanno aderito al nuovo sistema di calcolo per attivare il contratto e allo stesso tempo per consegnare il kit di attivazione del porta-a-porta. Per informazioni e richieste sulla Tcp è possibile rivolgersi al Servizio Clienti Iren telefonando al numero verde 800-969696 (da lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato delle 8 alle 13) oppure inviando un messagio mail a servizioclientitari@gruppoiren.it.