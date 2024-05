Radium Artis presenta 50 opere di Storchi

Una cinquantina di opere dell’artista reggiano Marco Storchi forma il nucleo fondamentale della mostra ora in corso alla galleria Radium Artis di San Martino in Rio, dal titolo ‘Chiodo fisso’, visibile fino al 2 giugno. Un lungo e costante percorso creativo, che riflette una molteplicità di suggestioni, testimonianza del cammino di Storchi nell’arte. "In quanti modi ci si può accostare a un chiodo?" sembra essere il punto di partenza da cui ha preso le mosse Storchi, pittore e scultore, che spinge a un’ampia esplorazione sottolineando ancora una volta il valore metaforico che ciascuno oggetto ricopre. Il chiodo è per Storchi fonte di incessante trasformabilità, di fantasiosa variazione e di costruttiva immaginazione. Con questi aspetti si motiva, una volta per tutte, la sua inesausta ricerca che dal gruppo T al Movimento Arte Concreta a Fluxus esplora e ribadisce le più grandi esperienze del secondo Novecento.

Lara Maria Ferrari