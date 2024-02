Raffica di appuntamenti in città e provincia

Diversi gli appuntamenti con il teatro per ragazzi e famiglie. Oggi alle 16,30 al Piccolo Teatro San Francesco da Paola, in via Emilia Ospizio 62 a Reggio, la rassegna Teatrix propone lo spettacolo "Alice nel paese delle Stramberiglie" della Compagnia 8Mani. La magia della fiaba e l’improvvisazione teatrale incontrano la voglia di inventare dei bambini, che in questo spettacolo diventano veri e propri protagonisti, interagendo coi vari personaggi. Alle 16 al teatro di Scandiano va in scena "Ossicini" del Teatro delle Briciole Solares Fondazione delle Arti. E alle 16 al teatro della rocca a Novellara è in programma lo spettacolo "Oh!" interpretato dalla Compagnia Catalyst, nell’ambito della rassegna regionale "Sciroppo di teatro".