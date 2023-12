Raffica di furti in casa: "Abbiamo fatto in tempo a vederli fuggire"

Serie di furti in abitazioni e aziende, in particolare tra San Martino in Rio e Correggio. E spesso i ladri non si fermano neppure davanti alle abitazioni in cui si trovano i proprietari al momento delle intrusioni. Come accaduto l’altra sera a San Martino in Rio, in una palazzina di via don Andreoli, nel centro abitato del paese. Poco prima delle 19 ci si è accorti di rumori sospetti che arrivavano dai locali al piano terra della palazzina. Dal piano superiore i proprietari si sono insospettiti, riuscendo a intervenire in tempo.

"I ladri sono entrati in casa dalla finestra posta sul retro – hanno spiegato i padroni di casa – ma sono fuggiti non appena siamo intervenuti, attirati dai rumori. Purtroppo non siamo riusciti a vederli per poter fornire una adeguata descrizione alle forze dell’ordine. Hanno messo a soqquadro cassetti e armadi, ma pare senza riuscire a portare via nulla".

Sono stati subito chiamati i carabinieri, giunti poco dopo per un primo sopralluogo. Già poco prima la stessa pattuglia del 112 era stata impegnata per un altro simile episodi in una abitazione, nella zona di Correggio.