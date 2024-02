Raffica di spettacoli in provincia

Diversi gli appuntamenti a teatro, stasera nel Reggiano. Al teatro di Fabbrico alle 21 va in scena "La Mandragola" (foto) di Niccolò Macchiavelli per la regia di Cristiano Roccamo, con un classico della letteratura teatrale italiana, dal tipico intreccio latino e dai ruoli storici e ricorrenti, come il giovane innamorato di una donna che non può avere, affiancato da un astuto aiutante che trova sempre il modo di fargli ottenere ciò che desidera.

Informazioni: tel. 0522-667062. Al teatro di Cadelbosco Sopra stasera alle 21 c’è "Nel ventre della balera", la storia di un ballo, il liscio, che insegnerà al popolo la libertà, con Gianluca Foglia Fogliazza. Vite a suon di valzer, polche e mazurche, dall’Emilia alla Romagna, volteggi leggendari e piroette quasi clandestine.

Al teatro Herberia di Rubiera stasera il concerto dei DeSamistade, un omaggio a Fabrizio De Andrè, con il ricavato destinato in beneficenza, a favore del Cuamm-Medici con l’Africa.

Al teatro di Casalgrande stasera alle 20,45 va in scena "Cineconcerto" della compagnia Hot Minds, con un viaggio nelle grandi colonne sonore della storia del cinema con orchestra, canto e coreografie dal vivo (tel. 0522-1880040).

Al teatro di Correggio alle 20,30 prosegue la rassegna dialettale benefica con la Compagnia Dal Surber di Cognento in "An saverla mia giosta", farsa in due atti di Loredana Cont.

a.le.