Ragazzina accusa un malore. Il pilomat blocca l’ambulanza

Una ragazzina ha accusato un malore al bar Drip Coffee Lab in via Crispi, ieri intorno alle 12,40. Sul posto sono arrivate un’ambulanza e un’automedica. Fortunatamente l’entità è stata lieve, tant’è che per la minorenne, dopo essere stata visitata, non è stato necessario neppure il trasporto in ospedale. Ma è esplosa nuovamente la protesta sui Pilomat e in particolare sulla panchina messa contro il dispositivo elettronico all’ingresso di piazza Martiri del 7 Luglio, ostruendo di fatto il passaggio dei mezzi di soccorso. A sollevare la polemica, il consigliere della Lega, Alessandro Rinaldi che si trovava in piazza con un banchetto elettorale del Carroccio: "Ma non dovevano toglierli i pilomat? In questo caso è andata bene perché si è trattato di un malore lieve, ma se fosse stato grave, l’ambulanza avrebbe dovuto fare mille manovre. Una situazione assurda".