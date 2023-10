Ragazzo scomparso a Castellarano, l’appello della famiglia per ritrovare Flavio

Reggio Emilia, 5 ottobre 2023 – C’è grande preoccupazione a Castellarano, in provincia di Reggio Emilia, per la scomparsa di un ragazzo di 15 anni.

Flavio Falcocchio vive a Castellarano ed è stato visto l’ultima volta mercoledì 4 ottobre alle 13.30 al terminal di Sassuolo. Il giovane frequenta l’istituto scolastico superiore Baggi di Sassuolo.

La sua famiglia oggi ha lanciato un appello per ritrovare Flavio, pubblicato su alcuni gruppi Facebook con le immagini del 15enne.

Il messaggio social è stato subito condiviso da tante persone.

Flavio è alto 185 centimetri, gli occhi sono di colore marrone scuro e i capelli castano scuro.

"Non abbiamo più notizie di lui da mercoledì – racconta la mamma Elena –. Verso le 13.30 è stato visto al terminal di Sassuolo, ma mercoledì non si è recato a scuola. Ho presentato denuncia ai carabinieri di Castellarano. Si tratta di un allontanamento volontario perché abbiamo trovato un suo biglietto dove ha annunciato l’intenzione di allontanarsi, ma senza specificare il luogo dove si trova. Sono preoccupata. Potrebbe trovarsi a casa di qualche amico che ignora questa situazione. In queste ore ho già ricevuto numerosi messaggi di vicinanza e sostegno. Speriamo di ritrovarlo al più presto”.

Per qualsiasi informazione o avvistamento del 15enne è possibile chiamare i carabinieri e i numeri 3314145563 oppure 3341955708.