Ramo cade addosso ad un motociclista. Finisce all’ospedale

Paura per un centauro colpito da un ramo che si è spezzato all’improvviso da un albero. È accaduto ieri mattina poco dopo le 10, in viale Risorgimento all’altezza del civico 57, nel parcheggio dell’ospedale Santa Maria Nuova. Un 65enne stava transitando con la sua moto, quando all’improvviso un ramo lo ha colpito addosso; l’uomo ha perso l’equilibrio ed è caduto a terra. Il personale medico dell’adiacente pronto soccorso si è precipitato a prestare le prime cure, poi è stato portato dentro per accertamenti con un codice di media gravità.

Sul posto anche la polizia municipale con una pattuglia: gli agenti hanno effettuato i rilievi di rito.