"Ramo cede a Bagnolo: auto danneggiata e rischi evitati"

Si sono rischiate conseguenze piuttosto serie a causa della caduta di un grosso ramo, avvenuta l’altro pomeriggio in seguito al forte vento provocato durante il temporale che ha interessato anche la Bassa Reggiana. E’ successo nella zona di via Marconi, in centro a Bagnolo.

A segnalarlo è la proprietaria dell’auto che è stata colpita dal ramo, riportando alcuni danni, per fortuna non gravi. E per fortuna non c’erano persone in transito in quel punto al momento della caduta del ramo. I dipendenti di un vicino istituto di credito si sono accorti di quanto accaduto e sono intervenuti per chiedere un sopralluogo alla polizia locale, per rilevare episodio e relativi danni.

Questo episodio ha intanto sollecitato l’intervento di potatura e manutenzione anche in quella zona di Bagnolo, dove in questi giorni sono previste operazioni di messa in sicurezza. In molti paesi si sta cercando di far fronte al problema, di non facile risoluzione, anche a causa di lunghi periodi in cui la manutenzione al verde pubblico è stata insufficiente rispetto alle reali esigenze, con aumento del rischio di cedimenti in caso di forte vento.