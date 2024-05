Rapina a un passante. Individuato il complice

La polizia ha individuato il complice della rapina messa a segno dieci giorni fa ai danni di un 31enne nigeriano in viale IV Novembre, in zona stazione. Si tratta di un 28enne senzatetto, originario del Burkina Faso, che è stato riconosciuto dagli agenti della squadra mobile i quali avevano raccolto la descrizione. La vittima era stata avvicinato da un 37enne ghanese che, per rubargli il telefonino, lo ha colpito con diversi pugni al volto facendolo cadere. A quel punto il burkinabè ha preso lo smartphone ed è fuggito. Il ghanese era stato arrestato, mentre il complice è fuggito. Ma sabato scorso è stato rintracciato in via Monsignor Tondelli e denunciato a piede libero per rapina aggravata in concorso.