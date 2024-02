Razzoli, beffa al cancelletto

Annata davvero beffarda per Giuliano Razzoli. Dopo una prima parte di stagione fortemente condizionata da problemi fisici, ieri a Bansko, in Bulgaria, lo sciatore reggiano era finalmente in salute, con un buon tono atletico e allenamenti positivi alle spalle. C’era insomma l’opportunità di sfornare una prestazione dignitosa. Invece si è messo in mezzo il meteo a spegnere i motori del "Razzo". La prova balcanica di Coppa del Mondo è stata infatti prima interrotta e poi annullata, per via della pioggia, nel corso della prima manche, col 32esimo concorrente al cancelletto. E con che pettorale doveva partire Razzoli? Il 33... Ora, anche fosse riuscito a scendere la sua prova sarebbe comunque stata inutile ai fini del risultato, ma almeno avrebbe potuto testarsi. Prossimo slalom domenica 25 a Palisades Tahoe in Usa.