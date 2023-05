Rebecca Santachiara eletta sindaca del Consiglio dei Ragazzi

Da un quarto di secolo a Rolo si svolgono regolarmente le elezioni del Consiglio comunale dei Ragazzi, coinvolgendo tanti ragazzi delle scuole locali.

Nei giorni scorsi nella sala consiliare del municipio di Rolo sono state aperte le urne, con la partecipazione di quattro liste e altrettanti candidati "baby sindaci". Si tratta del nono Ccr (Consiglio comunale dei ragazzi), che durante il mandato affianca il consiglio degli adulti e la giunta comunale, soprattutto su scelte e proposte che riguardano le giovani generazioni.

Al consiglio comunale di lunedì sera, in municipio, saranno ufficializzati i risultati, con la nomina del nuovo giovane sindaco, Rebecca Santachiara, alla guida della lista numero 4 denominata "A un passo dalla magnifica Rolo".

"Questo è uno dei momenti fondamentali di questo progetto, non solo perchè avvicina i ragazzi alla cittadinanza attiva, ma soprattutto perchè offre loro l’occasione di mettersi in gioco ed essere protagonisti. Sono stato orgoglioso – dice il sindaco Luca Nasi - di presenziare alla illustrazione delle quattro liste candidate. Ringrazio l’assessore Lorenzo Fusari per il lavoro svolto e tutti gli insegnanti e facilitatori per l’impegno profuso nel progetto. Un plauso ai ragazzi candidati per il bel momento di condivisione e riflessione sul paese, espressa dai giovanissimi".

a.le.