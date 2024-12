Reggia di Rivalta: al via il bando per il Laboratorio del Paesaggio

Nell’ambito dell’intervento di restauro e valorizzazione della Reggia ducale di Rivalta, inserito nel più ampio Progetto Ducato Estense a Reggio Emilia, è stato indetto un bando - consultabile sul sito istituzionale del Comune - per lo sviluppo del Laboratorio del Paesaggio. Il termine per la presentazione delle offerte è fissato al 20 dicembre (ore 12).

Il progetto si fonda sulla valenza “paesaggistica” del Parco ducale di Rivalta, come ecosistema ecologico e complesso monumentale storico-culturale, e sulle opportunità di socialità, lavoro e benessere che ruotano intorno al tema del verde, sempre più centrale nelle politiche di sostenibilità delle città.

"Fin dal suo inizio - si legge in una nota - l’intervento di restauro e valorizzazione dello storico complesso monumentale della Reggia di Rivalta non mira solo a favorire lo sviluppo turistico-culturale della città, ma anche a creare un’operazione capace di rigenerare l’area, promuovere la sostenibilità, la partecipazione e la co-progettazione civica, con particolare attenzione alla valorizzazione della comunità e al supporto delle persone più fragili".

Il Laboratorio del Paesaggio si articolerà in due componenti: "attività di paesaggio", che includeranno iniziative di giardinaggio, manutenzione del verde e orticoltura, rivolte a persone in condizioni di svantaggio. E "scuola di paesaggio", dedicata alla formazione di professionisti nel campo del paesaggio.

Nello specifico, le "attività" comprenderanno campi estivi legati alla natura e alla storia, percorsi di outdoor education e laboratori per le scuole che coinvolgeranno la creazione di orti e installazioni naturalistiche. Particolare attenzione sarà data alla promozione di percorsi riabilitativi e di inclusione sociale per persone svantaggiate, basati su attività di giardinaggio, cura e gestione del parco.

Per la "scuola", saranno organizzati corsi di formazione relativi alla progettazione del verde, il recupero di aree dismesse, la conservazione di giardini storici e la pianificazione paesaggistica, con l’obiettivo di formare specialisti nel campo del paesaggio.

Il Laboratorio del Paesaggio dovrà configurarsi come un prototipo innovativo di economia sociale, finalizzato a collaborare con il Comune nella gestione del complesso monumentale della Reggia di Rivalta.

Il gestore potrà contribuire alla promozione della Reggia di Rivalta come sede per eventi pubblici e attività culturali, artistiche e ricreative, collaborando con il Comune. Gli spazi del Palazzo Ducale, restaurati per l’occasione, ospiteranno uffici, laboratori, spazi per incontri e co-working. Le Attività di Paesaggio godranno di un finanziamento di oltre 400mila euro, di cui il 20% dal Comune e l’80% dalla Regione. La Scuola di Paesaggio potrà essere finanziata con fondi regionali, pubblici e risorse private. Il progetto avrà una durata massima di 8 anni.