Reggiana tra le favorite. Si parte con un derby

La Reggiana è pronta a tornare in vasca per l’inizio del campionato di Serie C che la metterà subito di fronte alla gara più attesa. Sabato, infatti, la piscina di via Melato ospiterà l’atteso derby dell’Enza contro Parma (ore 18,15), gara da non fallire per confermare i pronostici che vedono i granata tra le favorite per il salto di categoria: "Il nostro obiettivo? Non ci nascondiamo, miriamo al primo posto, pur sapendo che la concorrenza è parecchia" spiega il tecnico Filippo Franceschetti, confermato al timone.

Con l’allenatore della società cittadina proviamo a fare le carte alla squadra: "Ci presentiamo con la volontà di far meglio dello scorso anno. Ci siamo rinforzati e abbiamo un anno in più di esperienza: lo scorso anno eravamo molto giovani e siamo stati altalenanti, ora è arrivato il momento di dimostrare il nostro potenziale".

Si comincia subito con una sfida non adatta ai deboli di cuore: "Parma ha ringiovanito di molto l’organico, salutando alcuni atleti che probabilmente non hanno reso come dovevano, e può essere la classica mina vagante. Partiamo con loro, giocare subito derby è un bene perché sono convinto che i ducali cresceranno col passare delle giornate e potrebbero avere ancora qualche problema di amalgama; dall’altro lato non vanno minimamente sottovalutati, perché arriveranno senza pressione e con la volontà di provarci".

Non mancano le rivali accreditate per il salto di categoria: "Mi aspetto un ampionato difficile, ritroviamo il Mestrina che ha perso la Serie B solo per differenza reti con la Bentegodi Verona, cui si aggiungono due squadre lombarde come la Bissolati Cremona, che ha trascorsi in A1, e Lodi, società appena retrocessa dalla B e che proverà subito a risalire". La formula, con i playoff per le prime 2 classificate al posto della promozione diretta della prima, lascia qualche chances in più rispetto al passato: "Lo scorso anno, dopo aver perso con Mestrina, ci siamo disuniti e abbiamo perso contatto, stavolta non deve succedere. Sarà una stagione lunga e dovremo giocare con determinazione ogni partita, senza mai accontentarci".

d.r.