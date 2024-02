Reggiana-Trento, sfida al vertice

Sfida al vertice per la Reggiana (6), capolista a punteggio pieno del campionato di Serie C. In via Melato, alle 18,15, arrivano i pari classifica della RN Trento (6), rivelazione del girone, che hanno sfruttato un calendario agevole uscendo con due vittorie dalle sfide con Preganziol e CSS Verona; non da meno sono gli uomini di Franceschetti che, dopo il successo dell’esordio nel derby con Parma, hanno fatto il bis proprio nella vasca di Preganziol, concedendo però troppo in difesa agli avversari (ben 11 le reti subite).

Ora l’asticella si alza e, inevitabilmente, il margine d’errore si riduce: di buono, tuttavia, c’è che la fase offensiva è stata fin da subito molto produttiva, col baby Bussei subito sugli scudi. Negli altri match che riguardano le big, la Bissolati Cremona riceve Preganziol, lo Sporting Lodi fa visita al Formigine (sempre alla "Ferretti Ferrari", al termine della sfida della Reggiana), mentre la Mestrina ospita Parma.