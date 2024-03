Reggiana, Ultimo giorno di allenamenti prima della pausa, pronti per la sfida contro il Venezia

Ultimo giorno di allenamenti per la Reggiana che stamattina si ritroverà nel nuovo centro sportivo di via Agosti per una partitella in famiglia e poi si fermerà per un paio di giorni, riprendendo il filo martedì pomeriggio. Rozzio e compagni staccheranno un po’ la spina prima di rituffarsi a pieno ritmo in campionato, preparando la prossima sfida che vedrà i granata impegnati il 1°aprile (lunedì di Pasquetta) al ‘Penzo’ di Venezia. In quell’occasione non potranno esserci Elvis Kabashi, squalificato per tre giornate (il club ha fatto ricorso nella speranza che venga ridotta) e Francesco Bardi, ancora alle prese con il problema alla caviglia sinistra che lo terrà fuori per un paio di settimane. Al loro posto scaldano i motori Luca Cigarini e Giacomo Satalino che nelle occasioni in cui sono stati chiamati in causa non hanno mai fatto rimpiangere i cosiddetti ‘titolari’.