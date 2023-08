Reggio Emilia, due feriti nello schianto in Autosole

Reggio Emilia, 26 agosto 2023 - Elisoccorso, ambulanze da Parma e Sant’Ilario, vigili del fuoco del distaccamento della val d’Enza e polizia stradale di Reggio sono intervenuti in forze per un incidente stradale accaduto al km 130 dell’Autosole, in corsia sud, tra Parma e il casello di Reggio. Per cause da accertare, un’autovettura Fiat è uscita di strada dopo una sbandata. Immediato l’allarme per l’intervento dei soccorsi, verso le 16,30. Due le persone rimaste ferite, portate in ambulanza al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio. Le loro condizioni risultano serie ma non sarebbero in pericolo di vita. Rilievi eseguiti dalla polizia stradale.