Reggio Emilia, fiamme in un dormitorio abusivo

Reggio Emilia, 4 agosto 2023 - Vigili del fuoco chiamati a domare un incendio divampato verso le quattro della scorsa notte in un locale che in passato era adibito a centrale termica e ora in disuso, a quanto pare utilizzato abusivamente come dormitorio. E’ accaduto in una palazzina di via Paradisi a Reggio. Sul posto, quando è scattato l’allarme per la presenza di fumo, sono arrivate le squadre del 115 per domare il rogo, che aveva interessato anche alcuni materassi e altro materiale che era depositato nella stanza. Il locale interessato dall’incendio è stato dichiarato inagibile. Sul posto anche le forze dell’ordine per gli accertamenti. Si ipotizza infatti che quello spazio fosse occupato da qualche senzatetto, per trascorrere la notte. Non è stato necessario effettuare l’evacuazione dell’edificio. In breve tempo la situazione è stata messa in sicurezza. Non risultano conseguenze alle persone. Si stanno svolgendo accertamenti sulla situazione rinvenuta in quell’area, in particolare per l’uso dell’ex centrale termica come dormitorio abusivo.