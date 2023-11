Reggio Emilia, fuggono con i soldi del cambiamonete

Reggio Emilia, 30 novembre 2023 – Nuovo furto in un locale pubblico nel Reggiano. Poco dopo le tre della scorsa notte i carabinieri sono stati chiamati in via Vittoria Colonna, a Reggio, per un sopralluogo in seguito a un furto messo a segno da persone ancora ignote, all’interno di un bar. I ladri, dopo aver forzato la porta principale d'ingresso del locale pubblico, si sono diretti velocemente verso la macchina cambiamonete. Ai ladri interessavano dunque i soldi contenuti nella macchinetta, con il bottino che è in corso di quantificazione. Sono in corso le verifiche per stabilire eventuali ulteriori ammanchi di soldi e generi alimentari. Sono in corso le indagini dei carabinieri, che sperano di poter ottenere utili elementi anche dalle immagini delle telecamere situate nella zona.