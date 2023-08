Reggio Emilia, grave camionista dopo sbandata in Autosole

Reggio Emilia, 25 agosto 2023 - Grave incidente sull’Autosole, la scorsa notte poco dopo l’una. Al km 136 sud, non distante dal casello di Reggio, un camion alimentato a gas ha sbandato, finendo fuori strada all’altezza di Villa Sesso. Immediato l’allarme ai soccorsi, giunti sul posto con ambulanza e personale dell’automedica. Sono arrivati anche i vigili del fuoco del comando di via della Canalina per poter liberare il conducente dell’abitacolo del mezzo pesante, in cui era rimasto bloccato dopo lo schianto. Dopo le prime cure, il camionista, un uomo di 65 anni, è stato caricato in ambulanza e trasportato d’urgenza al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio, in condizioni giudicate piuttosto gravi. Sul posto anche la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Sant’Ilario d’Enza. Per i rilievi di legge sono intervenuti gli agenti della polizia stradale. Poche ore prima un simile incidente si era verificato a Villa Bagno, sulla viabilità ordinaria alla periferia di Reggio, per fortuna senza gravi conseguenze per il conducente del veicolo e neppure per altre persone.