Reggio Emilia, nei guai per il monopattino rubato

Reggio Emilia, 27 novembre 2023 – Gli agenti della Questura di Reggio hanno fermato un giovane straniero di 19 anni che, nella zona della stazione ferroviaria cittadina, in piazzale Marconi, segnalato per essere in possesso di un monopattino rubato. In via Bacone il giovane è stato rintracciato e fermato. Agli agenti ha dichiarato che il monopattino gli era stato regalato da un amico. Poi ha tentato di fuggire, invadendo la corsia opposta della strada. Gli agenti hanno bloccato il traffico per evitare incidenti, per poi fermare il ragazzo extracomunitario, il quale ha manifestato un atteggiamento aggressivo con calci e pugni verso l’auto del 113. In Questura è stato sottoposto ad una perquisizione che ha fatto rinvenire una piccola dose di hashish, di quasi un grammo di peso. E’ stato poi denunciato per ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato per il possesso della droga. Il monopattino è stato recuperato e restituito al proprietario.