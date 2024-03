Stroncato da malore l'imprenditore Alberto Lombardini

Reggio Emilia, 20 marzo 2024 - Un lutto improvviso colpisce l’industria reggiana. In mattinata, stroncato da un malore, probabilmente nel sonno, è deceduto l’imprenditore Alberto Lombardini, 57 anni, fondatore della società Tecnove di Novellara. Si trovava in Francia, in una delle sue tante trasferte per lavoro, per i contatti con i clienti.

In mattinata, al momento del risveglio, uno dei suoi collaboratori e il personale dell’hotel lo hanno rinvenuto in camera, privo di vita, stroncato da un malore. Inutili i soccorsi sanitari. In breve tempo la notizia di questo lutto improvviso si è diffusa tra dirigenti e personale di Tecnove, oltre che fra gli imprenditori reggiani.

“Abbiamo appreso con dolore della scomparsa del nostro imprenditore Alberto Lombardini. Solo qualche mese fa – le parole di Roberta Anceschi, presidente di Unindustria Reggio Emilia – gli avevamo consegnato la nostra statua celebrativa Homo Faber, in occasione dei 30 anni di attività della società. Lombardini era un uomo pieno di vita ed idee. Alla famiglia e ai dipendenti di Tecnove, vanno il mio cordoglio e la mia vicinanza”. Aggiunge il sindaco novellarese Elena Carletti: “Perdiamo un imprenditore capace ed intraprendente, una persona di grande disponibilità che ha sempre dimostrato attenzione allo sviluppo non solo della sua azienda, che ha portato a competere con successo sui mercati mondiali e di cui avevamo festeggiato proprio pochi mesi fa i 30 anni di attività, ma anche di Novellara. Dalle iniziative ambientali a quelle di formazione e lavoro per i giovani, dalle attività sportive come il torneo multiculturale di calcio all'impegno per il completamento della tangenziale, in Alberto Lombardini abbiamo sempre trovato un interlocutore attento e un sostegno prezioso”.