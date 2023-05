Reggio si trasforma nella ‘città delle storie’

di Stella Bonfrisco

"Reggionarra è un evento che una sua unicità, perché con le sue storie è capace di farsi attraversare dallo sguardo dell’infanzia. Ma anche dallo sguardo degli adulti: perché in ognuno rimane presente il bambino che è stato": con queste parole Monica Morini – direttrice artistica di Reggionarra - invita all’edizione 2023 della manifestazione, che dal 26 al 28 maggio (con eventi di avvicinamento a partire da lunedì 22), con il titolo "Le fiabe sono vere", trasformerà Reggio Emilia nella ‘città delle storie’. Una città di storie, musica, incontri. Una festa aperta alla meraviglia a 100 anni dalla nascita di Italo Calvino.

Con 105 eventi e spettacoli, 32 compagnie e artisti, in 30 luoghi diversi. Piazze, parchi, cortili, biblioteche musei, teatri, strade in festa, animati da narratori professionisti e compagnie teatrali, insieme a genitori, ragazzi raccontastorie, scrittori, danzatori, illustratori, adulti e bambini, con spettacoli teatrali, fiabe, racconti, mostre e laboratori. Il via ufficiale è una parata festosa, venerdì 26 maggio alle 17.30 partendo da Piazza Fontanesi, guidata da un Grande Drago Gentile e dalla musica della Banda Filarmonica Tricolore. Uscito dalla fucina degli artisti del Carnevale Al Castlein di Castelnovo Sotto - in collaborazione con la Casa delle Storie, Remida e Modateca Deanna - il drago custodisce un uovo gigante, che contiene tutti i desideri e le "lettere all’universo", scritte da mani bambine nel corso della passata edizione di Reggionarra.

Un atto collettivo al quale ci si potrà unire partecipando vestiti di cielo, di azzurro, di blu. Nel weekend (preceduti da alcune anticipazioni durante la settimana nelle biblioteche), tutti i luoghi delle città si accendono di storie: ai Chiostri di San Pietro con la fiaba di Frollo, dalla voce di Marco Baliani, maestro e creatore del Teatro di Narrazione in Italia. Alla Biblioteca Panizzi si incontreranno i regni di fiaba con la maratona Calvino, accompagnata dalla musica degli allievi dell’Istituto Musicale Peri Merulo e la storia di Vassilissa di Ilaria Gelmi. Mentre i Faber Teater con Il campione e la zanzara accompagnano in bicicletta per la città con un fantastico spettacolo itinerante che viaggia nel tempo. Un evento straordinario al Teatro Municipale Valli, in collaborazione tra MaMiMò e Fondazione I Teatri: una intera notte a teatro, con sacchi a pelo sul palcoscenico ad ascoltare le fiabe della buona notte (e di giorno visite e laboratori per tutte le età e il concerto del Coro di Voci Bianche alla sala Verdi). Alla Fonderia Aterballetto le Stravaganze in sol minore, ai Chiostri di San Pietro le letture con Palazzo Magnani e poi "ZTA - zona temporaneamente autonoma", un corteo danzante intergenerazionale dalla Bocciofila Tricolore di via Agosti allo lo Skate Park, esito del laboratorio "Dal liscio al rave" con Lara Guidetti. Continua poi la tradizione dei genitori-narratori de Il Cerchio delle Parole.

Alla presentazione di Reggionarra 2023, insieme alla curatrice Monica Morini, erano presenti Annalisa Rabitti (assessora alla Cultura, turismo e pari opportunità del Comune di Reggio Emilia), Valentina Galloni (dirigente del servizio Cultura del Comune), Nando Rinaldi (direttore dell’Istituzione scuole e nidi d’infanzia del Comune di Reggio Emilia), Paolo Cantù (direttore della Fondazione I Teatri) e Arturo Beroldi di Eduiren.

Diversi eventi su prenotazione sono già sold out. Info, prenotazioni e programma completo su www.reggionarra.it