Reggiolo, lancia bottiglia contro impiegata e viene denunciato

Reggiolo (Reggio Emilia), 23 maggio 2024 -I carabinieri di Reggiolo hanno denunciato un uomo di 26 anni, accusato di percosse per un episodio avvenuto a metà febbraio ma che ora ha visto concludersi formalmente le indagini. Era accaduto a Reggiolo. Concluso il turno di lavoro, una donna di 38 anni era stata avvicinata dall’uomo mentre lei stava per salire sulla propria auto, colpita alla gamba sinistra da una bottiglia d’acqua in plastica, lanciata dal finestrino di un’altra vettura. Il colpo aveva provocato un ematoma alla gamba, per fortuna non grave. La donna aveva poi sporto querela alla caserma dei carabinieri di Reggiolo, fornendo pure indicazioni sul presunto responsabile. Il sospetto era caduto su un uomo al quale era stato vietato l’accesso agli uffici dell’agenzia in cui la donna lavora, in quanto già altre volte il giovane aveva provocato tensione e disturbo. Le indagini dei carabinieri di Reggiolo, grazie anche alle testimonianze raccolte, hanno portato al 26enne, denunciato per il reato di percosse, di cui dovrà rispondere davanti all’autorità giudiziaria.