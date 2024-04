Reggiolo piega Anzola ai supplementari

Torna il sorriso in casa Pallacanestro Reggiolo (28), che passa al supplementare ad Anzola (28) e pone fine alla serie positiva dei bolognesi. Il punteggio in favore degli uomini di Bosi recita 101-90, grazie ai 31 punti dello scatenato Gaudenzi, uno dei 6 ospiti in doppia cifra: i padroni di casa comandano a lungo la partita, toccando il +11 a fine terzo quarto, per poi farsi raggiungere e superare nell’overtime. Stop casalingo, invece, per l’Icare Cavriago (16), che cade 78-70 al PalaAeB contro i Giardini Margherita (38), che approfittano del blitz in terra reggiana per salire al vertice del girone: Branchini (28 punti) tiene in scia gli uomini di Bellezza, che tuttavia rimangono al penultimo posto insieme al Basketreggio, con cui probabilmente si giocheranno la seconda retrocessione diretta. Sconfitta in terra bolognese, infine, per il Basket Jolly (26): gli uomini di Gibertoni giocano una gara di bassa produzione offensiva sul campo del Progresso Happy Basket Castelmaggiore (22), dove vengono sconfitti 54-39 nonostante gli 11 punti di Gabbi.