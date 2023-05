Reggionarra: 6.500 presenze

Gioia di esserci e partecipare. È il primo elemento positivo dell’edizione 2023 del festival Reggionarra: giorni di festa della narrazione, dell’immaginazione e della fantasia conclusi ieri a Reggio. Sono state almeno 6.500 presenze effettive agli appuntamenti, tutti sold out, che in sette giornate, di cui il clou tre conclusive – aperte dalla grande sfilata con tanto di drago blu che ha fatto entrare i partecipanti nel mondo della fantasia e nelle fiabe di Italo Calvino – hanno fatto sbocciare in città 107 eventi e spettacoli, di cui 49 con compagnie e artisti professionisti molto apprezzati, e la partecipazione di 33 fra scuole e nidi dell’infanzia.

"Questa edizione di Reggionarra ci ha dimostrato che le fiabe sono realmente vere e la città è stata presa da un vivace e garbato assalto di bambine e bambini per ascoltare favole, accompagnati dall’immaginazione di Italo Calvino", commenta Annalisa Rabitti, assessora alla Cultura del Comune.