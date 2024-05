Reggionarra più forte del maltempo

Reggionarra ieri pomeriggio ha sfidato il maltempo, con qualche piccola variazione nel programma generale, ma senza fermare i tanti eventi in città per un pubblico di tutte le età.

E stamattina gli appuntamenti prendono il via alle 10 al Parco del Legno, con le Eco-storie, racconti di paesaggi e piccole creature, con i volontari di Legambiente. In piazza Prampolini dalle 10 la Rodari Bike, una parata a pedali verso i Chiostri di San Domenico e la sua piazza di storie e musica, mentre alla Fonderia di Aterballetto di via Costituzione va in scena "Family Contact", relazioni in movimento tra bambini e genitori, a cura del Centro Coerografico Nazionale e Aterballetto.

Alle 10,30 alla libreria Uver le "Storie brevi" per bambini da 3 a 7 anni di età, alla biblioteca Panizzi la presentazione di mostra e lettura di testi dedicati alla Grecia.

Alle 15 ai Chiostri di San Pietro la "Piccola stampa botanica" con Erica Marzucchi, alle 15,30 a Palazzo dei Musei c’è il laboratorio "Parol & Immagini" di Antonella De Nisco, con gli allievi del liceo Matilde di Canossa.

All’oasi Wwf di Marmirolo "Un’oasi di storie", narrazioni e passeggiate. Alle 16 al Punto Einaudi Rebell l’incontro "I lupi delle alpi" con Laura Scillitani, alla libreria Semaforo Blu la narrazione "C’era una volta e sempre ci sarà", tra storie e natura. Alle 16,30 in piazza Martiri del 7 Luglio lo spettacolo "Hansel e Gretel" con Nicole e Martin, alle 17 al parco Cervi i "Nidi di terracotta", laboratorio a cura di Officina Natura Maestra. Laboratorio artistico anche ai Chiostri di San Pietro, alle 16, con "La natura ama nascondersi: la vita misteriosa dei batteri", a cura della Fondazione Palazzo Magnani. Alle 17 in piazza San Prospero va in scena "Woow", spettacolo itinerante con Andrea Bochicchio e Teresa Bruno, per un pubblico di tutte le età. E alle 18,30, come degna conclusione di una lunga serie di eventi, in piazza Prampolini ci sarà "La battaglia dei cuscini", con Gimmi Basilotta, Marina Berro, Jacopo Fantini, Isabbo Basilotta, Aicha Cherif, per una produzione della Compagnia Il Melarancio.

a.le.