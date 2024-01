Regionali, arrivano subito tre titoli

Sono iniziati ieri a Modena e proseguono oggi a Parma i campionati regionali d’atletica leggera: Reggio inizia da subito bene con tre titoli. Francesco Bigi vince i 60 hs. allievi in 8’’69, ma con 8’’51 in batteria: Sofia Negri vince i 60 hs. juniores con 9’’15, ma con un eccellente 8’’93 in batteria; e ancora Giovanni Stagno vince i 60 allievi in 7’’21. Ad Ancona ha corso Viola Canovi, con un buon 4° posto sui 200 in 25’’12, su 189 atlete al via. Alexandru Zlatan che con 6’’67 è arrivato quarto ottenendo il primato personale, secondo reggiano di sempre. Da segnalare poi che il giovanissimo Luca Bonini, su 80 atleti al via, ha vinto la gara dei 200 cadetti in 24’’75. In settimana, infine, eccellente terzo posto di Cristian Serra (foto) della Self nella prova di km 5 di marcia disputata ad Ancona, con record personale e provinciale di 23’17’’54.