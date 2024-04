Regolamento sulla videosorveglianza pubblica: ok in consiglio

Il Comune di Correggio ha finalmente un suo regolamento sulla videosorveglianza pubblica. Il documento è stato approvato all’ultimo consiglio comunale. Già l’estate scorsa il consigliere Roberto Cesi (foto), ex comandante della locale caserma dei carabinieri e ora capogruppo della lista Rinascimento Correggio, aveva presentato un’interrogazione per chiedere informazioni sul regolamento, previsto per legge, sulla videosorveglianza pubblica. Effettivamente, questo documento non risultava essere presente. Per questo, attraverso un apposito iter amministrativo, è stato disposto il regolamento. Il consigliere Cesi ha espresso soddisfazione: "Viene finalmente regolamentato un servizio attivo sul territorio, garantendo un’adeguata informazione ai cittadini sul funzionamento delle telecamere, sulla gestione e trattamento dei dati derivanti dalle registrazioni. Si tratta di una forma di informazione e di tutela maggiore proprio verso i cittadini".