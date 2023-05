Resta chiusa la Vetto-Ramiseto Riaperta la Lugaro-Levizzano

Resta chiusa la strada provinciale sp 57 che collega il comune di Vetto a Ramiseto. Si tratta di un consistente movimento franoso di monte avvenuto due giorni fa tra Vetto capoluogo e il ponte sul torrente Lonza che interrompe anche il collegamento con la frazione di Gottano che si trova oltre il torrente creando non poco disagio ai pochi residenti che, per raggiungere il capoluogo, devono percorrere molti chilometri in più. Come riferisce il sindaco di Vetto, Fabio Ruffini, la riapertura della sp 57 non sarà immediata in quanto i tecnici stanno eseguendo attenti accertamenti sulla rupe instabile sovrastante la sede stradale da dove è partito il movimento franoso, zona ancora a rischio. L’interruzione della provinciale sp 57 dell’alta Val d’Enza crea seri problemi agli operatori dell’area Ramisetana, aziende artigianali con attività nella bassa Val d’Enza, aziende meccaniche e di trasporto internazionale che si avvalgono di quella viabilità per raggiungere i centri della bassa e le autostrade. I fornitori, come tutti, sono costretti a fare il giro da Castelnovo Monti per poi giungere Ramiseto, ovviamente allungando di molti chilometri il percorso con inevitabili disagi per tutti. A Vetto è ancora chiusa per frana anche la strada comunale Vetto-Costaborga , la frazione non è isolata ma è raggiungibile dal lato opposto, anche qui allungando notevolmente il percorso. A Baiso, finalmente, la giornata di sole di ieri ha permesso di lavorare sulle frane più minacciose. Infatti è stato possibile riaprire la strada Lugaro-Levizzano, interessata da un vasto movimento franoso. Mentre resta invece ancora chiusa la strada provinciale sp 7 di Baiso- Montelusino. Sono ancora interessati da movimenti franosi diversi territori dei comuni di Casina, Carpineti, Toano e Ramiseto, però il miglioramento delle condizioni meteorologiche, almeno nella giornata di ieri, ha consentito di fare più accurate verifiche e, dov’era possibile, interventi di contenimento.

s.b.