Da ieri, e per tutto il tempo dell’intervento, resta chiuso l’ufficio postale di Rolo, per consentire l’esecuzione dei lavori nell’ambito del progetto "Polis". I servizi dell’ufficio postale rolese sono trasferiti provvisoriamente alle Poste della vicina Fabbrico, in via Piave, dotate di sportello automatico attivo 24 ore su 24. A Fabbrico gli utenti di Rolo potranno ritirare pacchi e corrispondenza in giacenza ed effettuare operazioni vincolante all’ufficio postale di radicamento del rapporto. Per ogni altro servizio è utilizzabile pure l’ufficio di via Cappelletta a Reggiolo.