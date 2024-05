Resta un giorno intero stesa per terra. Anziana soccorsa

E’ caduta in casa, accidentalmente, restando a lungo bloccata sul pavimento nella sua abitazione, in via Togliatti a Novellara, dove vive da sola. Un primo sospetto su una possibile emergenza era giunto agli operatori che dovevano consegnare il pasto quotidiano.

Non ricevendo risposta alla porta, hanno pensato che la donna, una pensionata di 85 anni, fosse uscita per qualche commissione in zona, come accade ogni tanto. Ma alcune ore più tardi, un familiare residente nel Modenese, non ricevendo ancora alcuna risposta dalla casa, ha deciso di allertare i soccorsi. Così, nel pomeriggio del primo maggio, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento guastallese, che dal balcone del primo piano sono riusciti a entrare nella casa.

Sul pavimento hanno rinvenuto e soccorso la pensionata, rimasta in quella posizione dal giorno prima. Ancora sotto choc e dolorante, la donna è stata poi affidata al personale dell’ambulanza, intervenuta con autoinfermieristica e automedica. Dopo le prime cure ha dato evidenti segni di ripresa, per poi essere trasportata in ospedale per completare gli accertamenti sanitari.