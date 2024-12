Revisione Imu e opere pubbliche. Approvato il bilancio per il 2025

Approvato il bilancio di previsione del Comune di Guastalla, che prevede una revisione delle aliquote Imu per aumentare il contributo di chi può permettersi di pagare maggiormente, oltre che per far fronte a tagli governativi agli enti locali, che per Guastalla prevedono -480 mila euro per il 2025. Dunque, un ritocco alle tasse locali "per poter garantire tutti i servizi".

Tra gli interventi previsti dalla giunta del sindaco Paolo Dallasta (foto) figurano la tanto attesa nuova rotonda stradale in via Allende (2025) quella in via Viazzolo Lungo (2026), migliorie alla caserma dei vigili del fuoco, il completamento del progetto del centro polivalente di San Girolamo. E poi interventi sull’impiantistica sportiva per oltre 800 mila euro, efficientamento energetico della palestra Rossi e rifacimento dell’anello di atletica Ferrarini. Previsti inoltre 1,3 milioni di euro per manutenzione per la viabilità, 545 mila euro per il piano del verde pubblico, quasi 2,2 milioni per manutenzione di immobili (generici, cultura, scuola…), oltre a 864 mila euro per la manutenzione di impianti sportivi.