Revisore per veicoli A e B Uno o due sabati al mese

Si cerca da parte di CNA Formazione Emilia-Romagna per Azienda Socia un responsabile tecnico istruttore revisioni autoveicoli modulo A e B. L’azienda è una conosciuta carrozzeria della Bassa reggiana. Dovrà occuparsi della revisione di autoveicoli con capienza massima di sedici persone o massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate. Il candidato ideale dovrà avere esperienza nel settore, almeno come formazione maturata durante l’abilitazione, e l’abilitazione per i controlli tecnici per quei. Dovrà anche essere in possesso di capacità organizzative e avere buone capacità relazionali. Non saranno prese in considerazione le candidature senza suddetti requisiti. Sede di lavoro: l’azienda ha sede a Reggiolo (RE). Tipologia di contratto: inserimento iniziale commisurato alle competenze del candidato, con obiettivo di stabilizzazione del profilo (CCNL Metalmeccanica Artigiani). Orario: full time, dalle 08.30-12.30 e 14.00-18.00. Da concordare con il candidato verrà richiesta la disponibilità di unodue sabati al mese. Qualifica ISTAT: meccanici artigianali, riparatori e manutentori di automobili e professioni assimilate.