Riasfaltature a Sant'ilario: investimento da 125mila euro

Oltre 125mila euro verranno investiti dall’amministrazione comunale per un importante opera di asfaltatura delle strade del capoluogo e di Calerno. Si tratta del primo stralcio di un progetto più ampio finanziato con gli extra oneri derivanti dalla coltivazione della cava di Calerno. "È un intervento – spiega il sindaco Carlo Perucchetti – che accoglie lo studio realizzato dai nostri tecnici sullo stato di tutte le strade di nostra pertinenza e che ha individuato le priorità sulle quali intervenire sulla base di diversi fattori oggettivi, quali la vetustà dell’asfalto, l’ammaloramento, la densità abitativa e l’importanza della viabilità".

Nei prossimi mesi saranno completamente rifatte le vie Piave, Primo Maggio, Anna Frank, l’intersezione tra via Patrioti e via Anderson, e il pedonale di via Matteotti; interventi parziali via Montello, via Sabotino, via Imperiale e via Prampolini. Con altre risorse verranno sistemare importanti tratti di via Roma, via Brenta e via Martiri a Calerno. "Si tratta di un intervento di grande importanza per migliorare la quotidianità di chi si sposta nel nostro territorio e, soprattutto, per garantirne una maggiore sicurezza", conclude Perrucchetti.

f.c.