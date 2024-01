Ricordato il sacrificio del partigiano ’Nero’

Come ogni anno a Boretto, oltre che a Canneto sull’Oglio, è stato commemorato Felice Montanari, il Partigiano Nero, deceduto il 5 gennaio 1945 a 18 anni di età, durante i rastrellamenti che fascisti e tedeschi effettuavano nella zona. In mattinata la cerimonia a Canneto, paese d’origine di Felice. Nel pomeriggio le iniziative a Boretto, con un momento di raccoglimento al Casello 23 dove il partigiano trovò la morte. Sono intervenuti autorità locali e rappresentanti Anpi. La giornata è stata completata dalla messa in scena di "Otello e Lucia Sarzi. Il Teatro e la Resistenza", alla Bottega del Tempo Libero, ripercorrendo episodi di vita dei fratelli Lucia ed Otello Sarzi, il loro impegno profondo nella Resistenza durante gli anni del fascismo, l’amicizia con i fratelli Cervi, la lotta partigiana portata avanti con il teatro, efficace strumento di divulgazione per diffondere il messaggio della lotta partigiana. Le iniziative sono state organizzate con la banda Medesani e Bottega del Tempo Libero.