Ricorso accolto, squalifica più breve per Ivan Bucci

Sconto di squalifica per il difensore Ivan Bucci del Guastalla.

La Corte sportiva d’appello, in seguito a ricorso presentato dal club rossoblù, ha ridotto a 6 giornate lo stop del giocatore che inizialmente era stato fermato fino al 31 marzo in seguito al burrascoso finale del match perso 3-2 a Viadana lo scorso 21 gennaio.

In Eccellenza multa di 400 euro alla Bagnolese perché propri tifosi rivolgevano espressioni ingiuriose e minacce nei confronti della terna arbitrale inoltre gli stessi introducevano materiale pirotecnico all’interno del loro settore. Durante lo svolgimento della gara venivano lanciate all’interno del terreno di gioco nelle vicinanze dell’assistente n°2 dell’arbitro alcune lattine, bottigliette e petardi senza tuttavia arrecare danni fisici. Una giornata a Corbelli e Martinez (Bagnolese) e Voltolini (Montecchio). In Promozione multa di 150 euro alla Riese per intemperanze dei propri tifosi. Stop di una settimana per il dirigente Maurizio Vincenzi (Campagnola) per proteste. Un turno a Bernabei (Arcetana), Bonini (Baiso/Secchia), Ravanetti (Bibbiano/San Polo), Parisi (Luzzara), Chiossi (Riese), Setti (Sporting Scandiano). In Prima categoria squalificato fino al 6 marzo il dirigente Luca Rivolvecchi (Carpineti) perché a fine gara cercava ripetutamente un contatto fisico con un calciatore avversario che non si concretizzava per l’intervento di alcuni dirigenti che lo trattenevano. Lo stesso Rivolvecchi rovesciava l’acqua da una borraccia sulla testa e sulla felpa di un tesserato avversario, inoltre entrava nel proprio spogliatoio profferendo varie frasi blasfeme. Una giornata a Bulgarelli e Martignoni (Guastalla), Silva (Original Celtic Bhoys), Panaro (Quattro Castella), Zanichelli (Povigliese), Matteo Costi (Rubierese). I provvedimenti relativi a Seconda e Terza categoria verranno pubblicati oggi.