Ricostruita la rete di spaccio: 17 denunciati

Spaccio di droga, nei guai un minore e sedici ragazzi tra i 19 e i 21 anni. I carabinieri sequestrano hashish e marijuana e un bilancino che serviva per pesare le dosi. L’indagine è la prosecuzione di un primo filone, svolta grazie all’analisi delle chat su cellulari e l’osservazione del mondo giovanile. Una nuova operazione dei militari di Gattatico, scattata mercoledì mattina con perquisizioni a carico degli indagati, mette in luce la loro forte attenzione alle problematiche deu giovani e alla prevenzione del disagio legato al business della droga. L’attività investigativa è iniziata nel 2023, attraverso l’osservazione delle attività di sei giovani che si presumeva fossero dediti nell’attività di compravendita di droga nella zona gattaticese e in dicembre aveva portato all’emissione da parte della Procura della Repubblica reggiana di un decreto di perquisizione nelle abitazioni di ragazzi di età compresa fra i 19 e i 23 anni residenti tra Reggio e Parma. Il 28 dicembre, alle prime ore del mattino, i carabinieri di Gattatico con il supporto dei colleghi in forza ad altre caserme avevano bussato alla porta delle abitazioni dei sei. Le case erano state setacciate ed erano stati sequestrati complessivamente 350 grammi di hashish e 190 di marijuana, oltre a materiale utile per il confezionamento e bilancini elettronici di precisione. Erano stati messi sotto sequestro anche i cellulari dei 6 indagati. Da qui la seconda tranche dell’indagine: dai telefonini infatti erano stati estratti numerosi dati di interesse investigativo riguardanti lo spaccio. Infatti l’analisi di diverse conversazioni sulle piattaforme WhatsApp e Telegram, numerosi sms e file audio, hanno portato all’individuazione di altri 17 giovani, di età compresa fra i 19 e i 21 anni oltre ad un minore di 17, anche loro residenti tra Reggio e Parma. Per questi motivi, il comandante di Gattatico ha chiesto e ottenuto dalla Procura un nuovo decreto di perquisizione. Mercoledì sono iniziate nei vari paesi, con decine di militari coinvolti, le ispezioni nelle case dei ragazzi: recuperati altri 70 grammi di droga tra hashish e marijuana, materiale per il confezionamento e bilancini di precisione. Tutti i ragazzi sono stati denunciati per il reato di concorso produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, 16 alla Procura reggiana e il 17enne alla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Bologna.