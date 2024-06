Rinasce l’ex Genio Civile. Ospiterà alloggi popolari

Al via il restauro dell’ex Genio civile, in centro a Boretto, un edificio degli anni Trenta del secolo scorso, di proprietà del Comune. L’intervento prevede il recupero totale della palazzina attraverso il mantenimento della volumetria e della sagoma, l’efficientamento energetico e interventi di miglioramento sismico. Un’operazione finanziata dal fondo complementare Pnc per il recupero del patrimonio edilizio pubblico esistente, destinato poi ad alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Sono cinque gli alloggi popolari previsti in quell’edificio, per un costo finale di poco più di un milione di euro. I lavori dovrebbero essere conclusi entro il settembre del prossimo anno. Soddisfatto di questa operazione il sindaco Matteo Benassi, per un intervento che permette di sviluppare la riqualificazione di una zona centrale, accanto alla Bottega del tempo libero.

E il presidente Acer, Marco Corradi, spiega come sarà valorizzato il patrimonio edilizio pubblico, "dando risposta ai bisogni delle famiglie più fragili, migliorando anche le condizioni generali di sostenibilità e comfort abitativo".