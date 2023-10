Rinvenuto esanime e ubriaco dopo aver fatto un incidente. È in prognosi riservata

È stato trovato in stato di incoscienza in auto dopo aver fatto un incidente ed ora è ricoverato in ospedale in condizioni molto gravi. È successo nella notte di ieri, poco dopo l’una, in via Franchetti a Bibbiano sulla Sp53, la provinciale che si collega a Montecchio e a tutta la val d’Enza. Un 60enne – cittadino moldavo, residente a Reggio – si è schiantato fuori strada a bordo della sua Toyota.

I passanti che hanno notato la macchina, hanno allertato immediatamente i soccorsi. Sul posto è intervenuta un’ambulanza. Il personale medico sanitario lo ha rinvenuto esanime all’interno dell’abitacolo, con diversi traumi subiti in conseguenza all’incidente stradale

L’uomo è stato trasportato d’urgenza all’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio dov’è ricoverato in condizioni molto gravi, in prognosi riservata, nel reparto di Rianimazione.

E, stando ai primi accertamenti, l’uomo aveva bevuto parecchio; il suo tasso alcolemico riscontrato nel sangue era piuttosto elevato. Probabilmente ha perso il controllo della sua vettura viste le condizioni in cui si era messo al volante forse dopo una serata nella quale aveva esagerato con gli alcolici. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri di Bibbiano che indagano per ricostruire l’accaduto e accertare eventuali responsabilità. Il sessantenne rischia inoltre il ritiro della patente per guida in stato d’ebbrezza.

Nina Reverberi