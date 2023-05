Riparte la battaglia alla zanzara tigre Sabato si distribuiscono i prodotti larvicidi

Sono bastate poche ore di caldo umido, e la zanzara tigre ha iniziato a proliferare. Come debellarla? Sabato dalle 9 alle 12, nel centro di raccolta di via San Rocco a Montecchio verranno distribuite (fino a esaurimento scorte) confezioni di prodotto larvicida contro questo fastidioso insetto. Il larvicida deve essere usato solo nei ristagni idrici (pozzetti pluviali di edifici, griglie di raccolta della pioggia nei giardini ecc.); il trattamento va ripetuto dopo ogni pioggia e con regolarità nel periodo estivo (da maggio a fine settembre, ogni 3-4 settimane). Il prodotto è a bassa tossicità e non necessita di particolari precauzioni. Info: 800.212607 (dal lunedì al venerdì ore 8-17, sabato 8-13).