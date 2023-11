"Ripartire dall’autonomia economica"

Sul contrasto alla violenza di genere anche il mondo economico è sceso in piazza ieri mattina e la stretta di mano tra la presidente di Unindustria Reggio Emilia Roberta Anceschi e il segretario generale della Cgil locale Cristian Sesena, ne è il simbolo. Durante gli interventi in piazza al microfono, il sindacalista ha invitato a lavorare per rendere le donne libere partendo dall’autonomia economica femminile, la leader degli industriali ha ricordato il lavoro che l’Associazione sta portando avanti per combattere stereotipi e differenze di genere sia nelle imprese, che nelle scuole.