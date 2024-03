Riqualificazione parco lampade. Lavori al via in diverse strade

Approvato dalla giunta comunale di Campagnola il terzo stralcio dei lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico del parco lampade del paese. In continuità con i primi due interventi, realizzati negli scorsi anni e mirati ad abbattere i consumi negli impianti più energivori per favorire un risparmio immediato, ad aprile verranno affidati i nuovi interventi sulle vie Fratelli Conti, Majorana, Fermi, dell’Olma e Anna Frank. Il cantiere dovrebbe essere avviato a giugno, con le tempistiche dettate dalla fornitura dei nuovi corpi illuminanti. L’amministrazione comunale ha già previsto e finanziato anche il quarto stralcio, da 530mila euro. L’intervento è finanziato dall’Unione Europea con la Next Generation Eu: non si tratta di una sostituzione dei corpi illuminanti ma di una totale riqualificazione dell’impianto, con sostituzione dei cavi, ricostruzione dei quadri elettrici e sostituzione dei pali stradali. Complessivamente si calcola un finanziamento comunale di 740mila euro rispetto al totale di circa un milione di euro che sono previsti per la riqualificazione generale.