Rischia la vita per un incidente domestico

Un uomo di 60 anni è rimasto ferito in un infortunio domestico accaduto ieri all’ora di pranzo, in una abitazione di via Dante Alighieri, nel centro di Correggio. Inizialmente le condizioni apparivano serie, con traumi da non sottovalutare, tanto che l’ambulanza della Croce rossa e l’autoinfermieristica era stata raggiunta pure dal personale dell’automedica dell’ospedale San Sebastiano. Nel frattempo, gli operatori della centrale del 118 mobilitavano anche l’elisoccorso di Parma, rientrato subito alla base, senza raggiungere la destinazione nella Bassa Reggiana. Dopo le prime cure, il ferito è stato portato al Santa Maria Nuova di Reggio per ulteriori accertamenti, ma non risulta in pericolo di vita.