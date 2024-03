Rocca al Comune, l’idea di Forza Italia: "Un emporio del gusto all’interno"

Creare uno spazio per le mostre e un museo permanente sulla storia scandianese nella Rocca dei Boiardo. Sono alcune delle proposte richieste da Alessandro Mattioli, coordinatore del distretto ceramico reggiano di Forza Italia nonché consigliere comunale di minoranza a Scandiano.

L’esponente del centrodestra chiede di valorizzare in futuro la Rocca dopo che il consiglio comunale ha recentemente approvato all’unanimità l’atto di approvazione del trasferimento dal Demanio al Comune di Scandiano.

"La Rocca – sottolinea Mattioli – diventa di proprietà del Comune. In consiglio ho votato a favore. In campagna elettorale uscirà la nostra idea, per il futuro della Rocca, che stiamo sviluppando. Sicuramente, come già annunciato dal nostro candidato sindaco Antonello Salsi, il primo obiettivo è quello di realizzare un emporio del gusto per i turisti e le aziende. La Rocca è sede dell’enoteca regionale e in futuro è necessario ‘sfruttare’ meglio questo aspetto. All’interno è poi importante attivare un’attività commerciale, parallela magari alla degustazione e ristorazione". Alessandro Mattioli chiede anche di predisporre "un museo permanente dedicato principalmente alla storia di Scandiano". Il consigliere suggerisce inoltre "di realizzare uno spazio ad hoc per ospitare delle mostre temporanee di rilievo presso alcune sale". Per Mattioli sulla Rocca "dobbiamo lavorare benissimo ed è pertanto fondamentale valorizzarla in futuro. E’ importante infatti promuovere il turismo e fare conoscere Scandiano. Per il Vallo della Rocca aspettiamo a pronunciarci in attesa di conoscere il progetto di riqualificazione". Il Comune ha intanto premiato i tre progetti vincitori del concorso di idee per riprogettare il vallo della Rocca, la parte antistante il monumento simbolo che oggi ospita un parcheggio e una strada.

Matteo Barca