Rocca, braccio di ferro sul futuro

"Ringraziamo il consigliere Mattioli per i suggerimenti, ma queste sue indicazioni sono già parte del programma di valorizzazione, fortemente apprezzato dall’Agenzia Regionale del Demanio e dalla direzione regionale del Ministero dei Beni Culturali, presentato all’inizio dei lavori del cantiere della Rocca sia a mezzo stampa che social".

I consiglieri comunali di maggioranza Silvia Venturi (capogruppo Siamo Scandiano) e Luca Monti (capogruppo Pd) rispondono al consigliere di minoranza Alessandro Mattioli (coordinatore del distretto ceramico reggiano di Forza Italia) dopo le sue proposte sul futuro della Rocca. Mattioli ha suggerito alcune idee dopo che il consiglio ha approvato all’unanimità l’atto di approvazione del trasferimento della Rocca dal Demanio al Comune di Scandiano.

"È iniziata la campagna elettorale ed è naturale che gli esponenti del centrodestra inizino a presentare quelle che sono le loro idee di programma – dicono Venturi e Monti –. Leggiamo però con incredulità le dichiarazioni del consigliere Mattioli sul futuro della Rocca. Probabilmente non ha letto (o lo ha fatto distrattamente) il nostro programma di valorizzazione della Rocca, fortemente voluto dal sindaco Nasciuti. Dispiace un po’ che voglia provare a intestarsi delle idee che non sono sue e sono scritte nero su bianco già da alcuni anni. Il collega enuncia interessanti suggestioni per l’utilizzo della Rocca una volta ultimata la riqualificazione".

Mattioli aveva chiesto di ‘sfruttare’ meglio la sede dell’enoteca regionale in Rocca, predisporre un museo permanente sulla storia di Scandiano e uno spazio per mostre temporanee. Venturi e Monti spiegano che nel progetto Reec sviluppato "dall’amministrazione che lo stesso Mattioli, forse senza accorgersene, ha votato nel corso del consiglio, sono già previsti spazi museali espositivi per allestimenti e mostre temporanee di rilievo oltre a sale dedicate alla storia del territorio, a laboratori interattivi e uno spazio dedicato a incontri e conferenze. Così come sono previste la valorizzazione dell’enoteca regionale, un’attività di ristorazione-caffetteria e la possibilità di ospitare una galleria delle eccellenze imprenditoriali: spazi affidati a imprenditori operanti sul territorio che potranno così disporre di un importante luogo di rappresentanza per presentare le loro aziende a clienti e partner internazionali". Per Venturi e Monti "tutto quello che Mattioli sta provando a vendere come proposte di Forza Italia è in realtà frutto concreto del lavoro dell’amministrazione".

Mattioli, interpellato dopo la replica della maggioranza, sottolinea che ha presentato "idee di buonsenso, prive di un colore politico per il bene dei cittadini di Scandiano per promuovere il nostro monumento, valorizzandolo dal punto di vista culturale ed economico-commerciale".

Matteo Barca