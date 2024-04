Rogo al centro di raccolta Iren

Incendio nella notte fra domenica e lunedì al centro di raccolta Iren di Quattro Castella, in via Tito a Montecavolo. L’allarme è stato lanciato nella mattinata di ieri e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Reggio e Quattro Castella con due squadre. Le cause del rogo sono al vaglio delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco. "In attesa di completare le attività di riordino e di verifica dei danni, il Centro di Raccolta dovrà rimanere chiuso al pubblico – fa sapere Iren in una nota –. Gli utenti potranno conferire i rifiuti presso il centro di raccolta di via Donizone da Canossa, a fianco del magazzino comunale, che eccezionalmente sarà aperto tutti i giorni compreso il sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. Il cdr sarà aperto anche la domenica mattina dalle 9 alle 12".