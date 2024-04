Roller, è il giorno del derby con l’ambizioso Modena. Correggio domani sfida la capolista Novara

In questo week end giocano tutti i campionati, ma non tutte le squadre reggiane, con il Roller Scandiano femminile che osserva uno dei tanti turni di riposo, causa le sole cinque società iscritte al campionato.

Serie A2. E’ gran derby, al Pala Roller di Montale oggi alle 18, tra l’Amatori Modena di tanti ex ed il Roller Scandiano. I geminiani, dopo una partenza disastrosa quanto inattesa, hanno iniziato a scalare la classifica e nelle ultime cinque gare hanno fatto l’en plein. Oggi Modena ha 21 punti contro i 24 di Scandiano e non fa mistero di puntare alla Serie A1, mentre il Roller, di contro, ha un po’ grippato.

Domani alle 18 al PalaPietri di Correggio si affrontano la Bdl Minimotor (15) e l’Azzurra Novara che oggi è capolista a 25. E’ una partita difficilissima per i ragazzi di mister Granell che non hanno problemi di retrocessione, ma che hanno di fronte una candidata alla promozione. La gara di Modena e questa di Correggio potrebbero davvero stravolgere l’alta classifica. Campionato femminile. Domani alle 18 al PalaRegnani è di scena una gara molto importante dell’hockey-rosa. La Rotellistica Sasco Scandiano (9) ospita il Valdagno (10) e chi sarà al secondo posto a fine campionato eviterà la semifinale contro le fenomenali ragazze di Matera.

Serie B. La Rotellistica Sasco Scandiano (12) un po’ in ambasce ospita oggi alle 17 la Minimotor Correggio (16). I derby sono sempre particolari, ma Correggio ha 4 punti in più e una gara giocata in meno. In classifica è pari al Mirandola, con le due squadre che si affronteranno in terra modenese mercoledì 17 per la supremazia nel girone. c.l.