Rolo, il 2° ko di fila è beffardo. La sconfitta arriva al minuto 99 Nibbiano & Valtidone vince 3-2 contro Rolo in una partita ricca di gol e di emozioni. Grasso segna al 13', Serroukh al 16' su rigore, Lancellotti al 17' e Errichiello al 96' per Rolo, Ababio al 99' per Nibbiano. Grasso espulso al 66'.